Министерство финансов РФ разместило на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 45 млрд рублей. Об этом сообщается в документах, опубликованных на сайте ведомства.

Объем предложения ОФЗ № 26221 составил 20 млрд рублей с датой погашения 23 марта 2023 года. При этом объем спроса составил 54 млрд рублей, размещенный объем выпуска — 20 млрд рублей. Цена отсечения — 97,783% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,1% годовых.



Объем предложения второго выпуска ОФЗ № 26220 составил 25 млрд рублей, а объем спроса — 46,7 млрд рублей. Цена отсечения — 98,6227% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,85% годовых. Дата погашения — 7 декабря 2022 года.