КБ «Ренессанс Кредит» сообщает о передаче в залог 86% акций кредитной организации Альфа-Банку. Такая информация следует из сообщения на портале раскрытия корпоративной информации.
«В соответствии с п. 1 ст. 22 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» принять решение о согласии на передачу в залог доли, составляющей 86% уставного капитала по условиям договора залога доли между единственным участником, выступающим в качестве залогодателя, и Альфа-Банком, выступающим в качестве залогодержателя», — говорится в документе.
Отмечается, что решение об этом было принято 24 апреля.
«Цель сделки — привлечение финансирования банка «Ренессанс Кредит». Группа «Онэксим» сохраняет заинтересованность в развитии бизнеса банка в рамках группы», — прокомментировал залоговую сделку порталу Банки.ру PR-директор группы «Онэксим» Андрей Беляк.
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка, достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России.
По состоянию на октябрь 2016 года акционером банка является АО «АБ Холдинг» (99,89% акций), принадлежащее структуре «Альфа-Групп» ABH Financial Limited (Кипр), которая подконтрольна ABH Holdings S. A. (Люксембург); оставшиеся 0,11% акций контролирует Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited. Бенефициарами ABH Holdings S. A. (Люксембург), основного собственника ABH Financial Ltd., являются совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, контролирующие 32,86%, 20,97% и 16,32% акций соответственно, а также председатель совета директоров банковской группы Петр Авен (12,40%), Андрей Косогов (3,67%). Пакет в 9,9% принадлежит «ЮниКредит С. п. А» (акции находятся в публичном обращении), еще 3,87% контролирует благотворительный траст, учрежденный по законодательству Островов Кайман (акции находятся в доверительном управлении в пользу благотворительных организаций).
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 2 376,71 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 350,46 млрд, кредитный портфель — 1 413,60 млрд, обязательства перед населением — 662,95 млрд.
ООО «КБ «Ренессанс Кредит» — крупный столичный розничный банк, специализирующийся на предоставлении кредитов наличными и кредитов на покупку товаров в точках продаж компаний-партнеров, выдаче кредитных карт, привлечении средств граждан во вклады и проведении операций на валютном рынке. Основным источником фондирования кредитной организации выступают средства физических лиц.
На сегодняшний день конечным основным владельцем банка «Ренессанс Кредит» является Михаил Прохоров, контролирующий через «Ренессанс Капитал Инвестментс Лимитед» и «Онексим Холдингз Лимитед» 86,00% в капитале банка. Еще 7,50% принадлежит компании «Лемерсон Финанс Лимитед» (конечный бенефициар — Игорь Кесаев), 6,5% у Евгения Юрченко.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 107,25 млрд рублей (64-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 14,49 млрд, кредитный портфель — 90,88 млрд, обязательства перед населением — 70,91 млрд.