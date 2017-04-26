Бренд «Скай Линк», принадлежащий оператору Tele2 и предоставляющий услуги высокоскоростного Интернета, усовершенствовал тарифную линейку. В числе новых услуг перенос интернет-трафика на следующий месяц, безлимитный Интернет и специальный тариф «День в сети».



Абоненты, подключенные к тарифу Skylink XL, получат полностью безлимитный доступ в Интернет вне зависимости от времени суток. Ранее на этом тарифе неограниченное количество интернет-трафика было доступно клиентам только в ночное время. Стоимость абонентской платы остается прежней — 990 рублей в месяц для абонентов Skylink в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской и Тверской областях, 1 190 рублей в месяц — для клиентов Московского региона. Кроме того, тариф Skylink XL позволяет без ограничений пользоваться услугами файлообменников и торрентов.

Для тех абонентов, которые выбирают услуги Skylink для редких поездок за город или командировок, оператор запускает новый тариф «День в сети». Абонентская плата взимается только в дни фактического пользования Интернетом. В Московском регионе, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях 1 Гб интернет-трафика обойдется клиентам Skylink в 49 рублей, в Тверской области — в 39 рублей. Стоимость трафика сверх пакета составляет 6 копеек и 5 копеек за мегабайт соответственно.

Помимо обновления тарифной линейки, Skylink предоставляет скидку на абонентское оборудование. Так, до 31 мая любую модель 4G-роутеров можно приобрести по специальной цене — за 5 500 рублей. Универсальные устройства работают не только на частотах 450 МГц, но и поддерживают стандартные диапазоны LTE (800, 1 800 и 2 600 МГц), что обеспечивает непрерывность работы оборудования. При покупке стационарного роутера для загородного дома стоимость комплекса из двух направленных антенн для усиления сигнала составит всего 1 рубль.