Курс доллара на Московской бирже в ходе вечерних торгов в среду превысил 57 рублей впервые с 12 апреля.

Стоимость американской валюты в 17:17 мск достигала 57,0425 рубля. К 18:00 мск курс доллара составил уже 56,85 рубля (рост на 68,25 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия), а курс евро — 61,83 рубля (плюс 40 копеек).

Главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов связывает ослабление рубля с падением цен на нефть, завершением налогового периода и заявлением президента РФ Владимира Путина о том, что власть подумает над рыночными механизмами влияния на рубль. «Надо сказать, что сразу, во вторник, реакции особой не было, но уже в среду пошли слухи о возможном возобновлении покупок долларов для пополнения резервов российским ЦБ, мол, об этом будет объявлено в пятницу на очередном заседании. Именно эти слухи спровоцировали более серьезное ослабление рубля. Если они не подтвердятся, то тогда рынок успокоится и будет работать в рамках сложившегося тренда», — говорит он.

Инвестиционный аналитик GLOBAL FX Сергей Костенко главной причиной такой динамики на валютных торгах называет ожидание повышения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу. «Ожидается, что ставка будет поднята на 0,25 процентного пункта, но если регулятор повысит ее на 0,5 процентного пункта, можно ожидать продолжения ослабления российской валюты», — предупреждает он. Еще одной важной причиной давления на рубль эксперт называет неспособность нефтяных цен преодолеть достигнутые в декабре прошлого года максимумы, «что все больше и больше заставляет инвесторов сомневаться в эффективности пакта ОПЕК+».

«Оценивая нынешнюю ситуацию, мы считаем, что российская валюта будет оставаться под давлением, а закрепление ее выше отметки в 57 рублей за доллар открывает дорогу к 58», — прогнозирует Костенко.

Ранее в ходе торгов биржевой курс евро превысил 62 рубля впервые с 28 марта.