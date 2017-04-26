Акции ВТБ в настоящий момент недооценены и имеют определенный потенциал роста, сказал зампред правления ВТБ Герберт Моос в ходе годового общего собрания акционеров банка.
«Мы, естественно, как менеджмент занимаемся управлением банком. Мы, наверное, не можем контролировать или манипулировать ценами на наши акции. Естественно, в связи с этим мы не можем гарантировать определенного ценового уровня акций в какой-либо момент в будущем», — сказал он.
По его словам, цена будет определяться рынком и станет зависеть от множества факторов. «При этом мы действительно считаем акции на текущий момент недооцененными, и мы считаем, что они имеют определенный потенциал роста», — подчеркнул Моос.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 9 354,83 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 043,24 млрд, кредитный портфель — 4 911,78 млрд, обязательства перед населением — 497,19 млрд.