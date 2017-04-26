Акции ВТБ в настоящий момент недооценены и имеют определенный потенциал роста, сказал зампред правления ВТБ Герберт Моос в ходе годового общего собрания акционеров банка.



«Мы, естественно, как менеджмент занимаемся управлением банком. Мы, наверное, не можем контролировать или манипулировать ценами на наши акции. Естественно, в связи с этим мы не можем гарантировать определенного ценового уровня акций в какой-либо момент в будущем», — сказал он.

По его словам, цена будет определяться рынком и станет зависеть от множества факторов. «При этом мы действительно считаем акции на текущий момент недооцененными, и мы считаем, что они имеют определенный потенциал роста», — подчеркнул Моос.

