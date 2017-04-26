Акции ВТБ в настоящий момент недооценены и имеют определенный потенциал роста, сказал зампред правления ВТБ Герберт Моос в ходе годового общего собрания акционеров банка.

«Мы, естественно, как менеджмент занимаемся управлением банком. Мы, наверное, не можем контролировать или манипулировать ценами на наши акции. Естественно, в связи с этим мы не можем гарантировать определенного ценового уровня акций в какой-либо момент в будущем», — сказал он.

По его словам, цена будет определяться рынком и станет зависеть от множества факторов. «При этом мы действительно считаем акции на текущий момент недооцененными, и мы считаем, что они имеют определенный потенциал роста», — подчеркнул Моос.

ВТБ Банк Москвы «ВТБ Банк Москвы» — розничное направление ПАО «Банк ВТБ», обслуживающее физических лиц и представителей малого бизнеса. ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, в том числе с государственными структурами и предприятиями. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса.

По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 9 354,83 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 043,24 млрд, кредитный портфель — 4 911,78 млрд, обязательства перед населением — 497,19 млрд.