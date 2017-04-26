Глава ВТБ Андрей Костин готов рекомендовать правительству повысить дивиденды по обыкновенным акциям банка в случае роста прибыли в 2017 году. Об этом он заявил в ходе годового общего собрания акционеров ВТБ в Санкт-Петербурге.



«Сейчас фокус на прибыльности. Будет прибыль, безусловно, будут больше дивиденды», — сказал он.

«Если 100 миллиардов рублей получим в этом году, я обещаю вам, что по крайней мере я буду рекомендовать правительству повысить дивиденды для оплаты по обыкновенным акциям», — отметил Костин.

