Глава ВТБ Андрей Костин готов рекомендовать правительству повысить дивиденды по обыкновенным акциям банка в случае роста прибыли в 2017 году. Об этом он заявил в ходе годового общего собрания акционеров ВТБ в Санкт-Петербурге.

«Сейчас фокус на прибыльности. Будет прибыль, безусловно, будут больше дивиденды», — сказал он.

«Если 100 миллиардов рублей получим в этом году, я обещаю вам, что по крайней мере я буду рекомендовать правительству повысить дивиденды для оплаты по обыкновенным акциям», — отметил Костин.

ВТБ Банк Москвы «ВТБ Банк Москвы» — розничное направление ПАО «Банк ВТБ», обслуживающее физических лиц и представителей малого бизнеса. ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, в том числе с государственными структурами и предприятиями. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса.

По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 9 354,83 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 043,24 млрд, кредитный портфель — 4 911,78 млрд, обязательства перед населением — 497,19 млрд.