Торги акциями на Московской бирже закрылись разнонаправленно. Так, индекс ММВБ повысился на 1,43% до 2 026,92 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,16% до 1 119,11 пункта.



Акции Сбербанка подорожали на 1,54%, «Газпрома» — на 2,48%, Московской биржи — на 0,33%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,44%, «АЛРОСы» — на 0,45%.

«В среду, 26 апреля, внешний фон остается оптимистичным. Отечественный долларовый индекс РТС незначительно снизился, тогда как рублевый индекс ММВБ ушел вверх к 2 020 пунктам», — говорит ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.