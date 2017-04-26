ВТБ планирует выйти из капитала болгарского оператора связи Bulgarian Telecommunication Company (BTC, бренд Vivacom) в течение 24 месяцев. Об этом сказал в ходе годового общего собрания акционеров заместитель президента — председателя правления ВТБ Герберт Моос.



«Мы планируем выход из этой инвестиции в течение 24 месяцев. У нас стоят сроки, и мы планируем выйти из этой инвестиции. С учетом позиции Vivacom на рынке и финансовых показателей группы Vivacom мы рассчитываем, что мы успешно закроем эту сделку и выйдем с прибылью для ВТБ», — сказал он.

В августе 2016 года группа ВТБ закрыла сделку по продаже 100% акций InterV — холдинговой компании BTC за 330 млн евро. Новым владельцем InterV стал консорциум Viva Telecom в составе Спаса Руссева, миноритарных акционеров и ВТБ.