Басманный районный суд Москвы продлил до 20 мая срок содержания под стражей бывшего ведущего программы «Суд идет» Владимира Резника (Орешникова) в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в суде.

По данным СМИ, Резник был задержан правоохранительными органами при посадке на самолет до Минска. Бывший телеведущий обвиняется в том, что, представившись действующим адвокатом, он сообщил бизнесмену — фигуранту дела о незаконной банковской деятельности о наличии у него обширных связей и возможности влиять на процессуальные решения по уголовным делам. Резник пообещал коммерсанту добиться принятия решения об изменении меры пресечения в его отношении, а впоследствии также добиться условного осуждения. Взяв у «клиента» порядка 4,6 млн рублей для взяток судьям и правоохранительным органам, бывший телеведущий перестал выходить на связь и, как считает следствие, изначально не собирался «помогать» бизнесмену в решении его проблем.