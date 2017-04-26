Общее число клиентов, подавших заявки в Сбербанк России на приобретение ОФЗ для населения, составило на конец среды, 26 апреля, около 1 тыс. человек, сообщает пресс-служба кредитной организации. При этом общий объем заявок составил 912 млн рублей по номиналу, средний размер заявки на текущий момент — 0,9 млн рублей.



При сохранении спроса на текущем уровне облигации объемом 7,5 млрд рублей, по оценке банка, будут размещены в ближайший месяц, количество клиентов может составить десятки тысяч.

Сбербанк начал обслуживать клиентов — физических лиц по приобретению «народных ОФЗ-н» 26 апреля. Оформить брокерские договоры и подать заявку на приобретение облигаций можно в отделениях «Сбербанк Премьер».

Россияне подали уже более 500 заявок на ОФЗ для населения после старта продаж В первый день продаж облигаций федерального займа для населения от граждан поступило уже более 500 заявок на приобретение новых бумаг, следует из сообщений банков, выступающих агентами по реализации ОФЗ-н.