Общее число клиентов, подавших заявки в Сбербанк России на приобретение ОФЗ для населения, составило на конец среды, 26 апреля, около 1 тыс. человек, сообщает пресс-служба кредитной организации. При этом общий объем заявок составил 912 млн рублей по номиналу, средний размер заявки на текущий момент — 0,9 млн рублей.
При сохранении спроса на текущем уровне облигации объемом 7,5 млрд рублей, по оценке банка, будут размещены в ближайший месяц, количество клиентов может составить десятки тысяч.
Сбербанк начал обслуживать клиентов — физических лиц по приобретению «народных ОФЗ-н» 26 апреля. Оформить брокерские договоры и подать заявку на приобретение облигаций можно в отделениях «Сбербанк Премьер».
В первый день продаж облигаций федерального займа для населения от граждан поступило уже более 500 заявок на приобретение новых бумаг, следует из сообщений банков, выступающих агентами по реализации ОФЗ-н.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 22 131,46 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 326,99 млрд, кредитный портфель — 14 498,62 млрд, обязательства перед населением — 11 172,26 млрд.