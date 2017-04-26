Всемирный банк ожидает дальнейшего повышения цен на нефть в 2018 году. Согласно новому обзорному докладу по состоянию и ближайшим перспективам сырьевых рынков, представленному им в среду в Вашингтоне, средняя цена на нефть на мировых рынках должна в нынешнем году остаться на уровне 55 долларов за баррель, а в 2018-м повыситься до 60 долларов за баррель.



В докладе поясняется, что рост цен на нефть «поддерживается сокращением добычи» в странах — членах ОПЕК и государствах, не входящих в эту организацию. На взгляд ВБ, этот процесс «позволит постепенно достичь перебалансировки на рынках». Вместе с тем в банке предупреждают, что прогноз «подвержен риску пересмотра в сторону уменьшения в том случае, если подскок в добыче сланцевой нефти в США окажется большим, чем предполагалось».



Также в докладе указывается, что по сравнению с 2016 годом подъем цен до 55 долларов за баррель — это «повышение на 26%». «Оно отражает рост спроса на нефть и сокращение запасов, а также предполагает продление договоренности между странами, входящими и не входящими в ОПЕК», — отмечается в обзоре ВБ.

«Предполагается, что в 2018 году цены повысятся до 60 долларов за баррель, если уровень запасов вернется к более типичным показателям», — говорится в документе.