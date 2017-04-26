Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в столичном Роспромбанке (лишен лицензии 13 сентября 2016 года, признан банкротом 21 ноября), по итогам инвентаризации его имущества выявило недостачу на сумму 1 млрд 178,976 млн рублей. Сообщение об этом опубликовано в среду на сайте АСВ.

Основная часть недостачи приходится на ссудную задолженность юридических и физических лиц в связи с отсутствием кредитных досье, которые не переданы бывшим руководством банка временной администрации, а впоследствии конкурсному управляющему, — 1 млрд 56,408 млн рублей. Недостача по основным средствам в связи с непередачей имущества составляет 76,22 млн рублей, по статье «прочие активы» (в связи с отсутствием подтверждающих документов) — 46,348 млн.

Также в ходе инвентаризации выявлено имущество (основные средства) в количестве 100 690 единиц, не учтенное на балансовых счетах банка.

ЦБ рассказал о каналах вывода активов из Роспромбанка Банк России выявил финансовые операции бывших руководителей и собственников Роспромбанка, имеющие признаки уголовно наказуемых деяний, и направил информацию о них в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Несколькими днями ранее АСВ сообщило о недостаче на 1 млрд 443,733 млн рублей в Национальном Залоговом Банке (Долгопрудный Московской области), который потерял лицензию 18 ноября прошлого года и был объявлен банкротом 19 января 2017-го. Самая значительная часть — 1 млрд 391,7 млн — связана с отсутствием подтверждающих документов по ценным бумагам и средствам, размещенным в РЦ ОРЦБ (судя по всему, расчетном центре организованного рынка ценных бумаг. — Прим. Банки.ру). Также зафиксировано 20,115 млн рублей недостачи по «прочим активам», а еще 31,282 млн приходится на отсутствующие основные средства. Оставшаяся сумма (637 тыс. рублей) — это недостача по кредитам, предоставленным физическим лицам, и по денежным средствам на корреспондентских счетах в других кредитных организациях (на момент проведения инвентаризации эти активы не подтверждены документально).

В ходе инвентаризации выявлено 858 единиц имущества, не учтенного на балансе (банковское оборудование, оргтехника, мебель и прочее).

ЦБ заподозрил Национальный Залоговый Банк в выводе активов перед отзывом лицензии Временная администрация, назначенная в Национальный Залоговый Банк в связи с отзывом его лицензии 18 ноября 2016 года, в ходе обследования финансового состояния кредитной организации выявила в действиях ее бывшего руководства и собственников признаки вывода активов посредством реализации в преддверии отзыва лицензии принадлежащих банку ценных бумаг на общую сумму более 1,3 млрд рублей, а также кредитования заемщиков, заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, на общую сумму порядка 350 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду пресс-службой Банка России.

Также на днях АСВ сообщило о выявлении 5,828 млн рублей недостачи в московском Энтузиастбанке (лицензия отозвана 27 октября 2016 года, процедура принудительной ликвидации стартовала 19 декабря). На «прочие активы» (в связи с отсутствием подтверждающих документов на дату проведения инвентаризации) приходится 3,644 млн рублей, на основные средства и хозяйственные затраты — 1,784 млн (в том числе на неотделимые улучшения — 1,749 млн), на кредиты физическим лицам — 400 тыс. рублей недостачи.

Инвентаризация также выявила не учтенные на балансовых счетах банка мебель и оргтехнику в количестве 188 единиц.



«По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества», — говорится в сообщениях АСВ.