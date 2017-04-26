ВТБ 24 подвел итоги первого дня продаж ОФЗ для населения.

Как отмечает пресс-служба банка, ВТБ 24 принял около 500 заявок на сумму порядка 700 млн рублей. Средний чек составил 1,4 млн рублей. Из числа обратившихся 70% — мужчины, 30% — женщины.

«Регионом — лидером по числу обращений стали Москва и область — 37% от общего числа. На втором месте — Санкт-Петербург и Ленобласть — 17%. Далее следуют Самара (3,5%), Белгород, Уфа и Казань (по 3%), Ставрополь и Череповец (по 2%)», — сказали в пресс-службе.

Кроме того, в ней отметили, что за последнюю неделю в кол-центр банка поступило более 2 тыс. звонков по данной теме.

ВТБ 24 планирует разместить ОФЗ на 7,5 млрд рублей меньше чем за полгода и привлечь около 30 тыс. клиентов.

Напомним, 26 апреля ВТБ 24 начал продажу облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н). ОФЗ-н — ценная бумага с высокой степенью надежности, выпускаемая государством в лице Министерства финансов исключительно для граждан РФ старше 18 лет.

​Сбербанк подвел итоги первого дня размещения «народных облигаций» Общее число клиентов, подавших заявки в Сбербанк России на приобретение ОФЗ для населения, составило на конец среды, 26 апреля, около 1 тыс. человек, сообщает пресс-служба кредитной организации. При этом общий объем заявок составил 912 млн рублей по номиналу, средний размер заявки на текущий момент — 0,9 млн рублей.

