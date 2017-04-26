Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») пересмотрело рейтинг кредитоспособности саратовского банка «Агророс» по новой методологии и присвоило рейтинг на уровне «ruBB+» (что соответствует рейтингу «A(II)» по ранее применявшейся методологии). По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «A(II)» со «стабильным» прогнозом.
Как поясняется в релизе RAEX, ключевое положительное влияние на рейтинг оказывают высокий уровень достаточности собственного капитала банка (Н1.0 на 1 апреля 2017 года — 18,3%, значение Н1.1 и Н1.2 равно 12,8%) и значительный запас его ликвидных активов. Кроме того, позитивное влияние на рейтинг оказывают низкая концентрация активных операций банка на объектах крупного кредитного риска и хорошая обеспеченность ссудного портфеля.
Негативное влияние на рейтинг оказывают высокая зависимость финансового результата банка от нестабильных компонентов (доходов от операций купли-продажи иностранной валюты) и низкая чистая процентная маржа (0,3% годовых за I квартал 2017 года), слабая диверсификация ресурсной базы по кредиторам. Ограничивают рейтинг высокая зависимость ресурсной базы банка от средств физических лиц, а также операционные риски, связанные с поддержанием высокой доли наличных денежных средств в активах.
АО «Банк «Агророс» — небольшой региональный банк, зарегистрированный в Саратове и ориентированный на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в меньшей степени — на кредитование физлиц. Активен на валютном рынке. Основные источники фондирования — средства физических лиц и коммерческих предприятий.
Ключевым бенефициаром банка является известный бизнесмен и политик Аркадий Евстафьев (93,77%). Другие акционеры — Владимир Чистяков (2,37%), Игорь Птицын и Виталий Грашкин (по 1,59%). Оставшаяся часть акций распределена между миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 5,54 млрд рублей (281-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,69 млрд, кредитный портфель — 1,49 млрд, обязательства перед населением — 2,83 млрд.