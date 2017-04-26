В Госдуму внесен законопроект, который в перспективе позволит гражданам получать банковские услуги (например, открывать вклады) онлайн, без личного присутствия в банке. Законопроект дает «зеленый свет» тестированию банками технологии удаленной идентификации клиентов, сообщилглава комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, соавтор проекта. Сведения о клиентах, необходимые для такой идентификации, будут храниться в государственной Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), через которую сейчас проходит авторизация на сайтах госуслуг, следует из документа.



Разработанный Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым проект федерального закона предполагает внесение изменений в закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Участие в подготовке законопроекта принимали Центробанк и Минкомсвязи, сообщил Аксаков (пресс-служба ЦБ подтвердила свое участие).

Текст законопроекта предполагает следующий порядок удаленного доступа клиентов к банковским услугам: сначала клиент должен прийти в банк, чтобы предоставить свои персональные данные, включая СНИЛС, номер мобильного телефона, а также биометрическую информацию (человека фотографируют). Банк направляет эти сведения в ЕСИА, после чего клиент может открывать счета в этом банке и проводить по ним операции дистанционно — через ЕСИА, после того как специальный оператор подтвердит совпадение предоставленных в текущем сеансе биометрических данных клиента с теми, что были собраны у него ранее. При этом обязательным условием для предоставления банковских услуг является отсутствие причастности физлица к отмыванию преступных доходов.



Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, «систему удаленной идентификации клиентов предлагается выстроить на основе обработки и использования биометрических персональных данных, поскольку такая идентификация имеет наивысшую степень надежности в цифровом пространстве, а ее применение в банковском секторе стало мировым трендом». В самом тексте проекта говорится только об открытии счетов (вкладов), но из пояснительной записки следует, что в дальнейшем через процедуру удаленной идентификации можно будет пользоваться и другими банковскими услугами. Авторы инициативы рассчитывают, что внедрение такой системы повысит интерес людей к банковским услугам — «в том числе среди активного населения, работающего в условиях жесткого недостатка свободного времени».

ЦБ совместно с Минкомсвязи и Росфинмониторингом анонсировали данный проект еще в октябре 2016 года. Новый механизм предусматривает однократное посещение банка клиентом для последующего прохождения идентификации. В дальнейшем он сможет дистанционно получать любые необходимые услуги, а также открывать счета в других банках без личного присутствия, пояснила тогда зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Банки будут подтверждать личность клиентов с помощью портала «Госуслуг».

«Это законопроект открывает осуществление пилота: мы даем ЦБ определить круг банков, которые смогут в этом участвовать, поскольку эту идею еще надо протестировать», — уточнил Аксаков.

Регулятор сможет устанавливать перечень кредитных организаций, осуществляющих сбор и передачу персональных данных клиента с целью удаленной идентификации, а также перечень кредитных организаций, которые не смогут открывать вклады таким образом, следует из законопроекта. После его подписания президентом у банков будет полгода, чтобы подготовить новый механизм.

Кредитные организации должны будут сами оплачивать все расходы по формированию базы данных, сообщил Аксаков. «Это добровольное дело, но они готовы. Банки будут этим пользоваться и платить, это в их интересах», — сказал он. Что касается клиентов, отметил депутат, то для них использование удаленных услуг является абсолютно бесплатным, необходимо лишь согласие.

По словам Аксакова, обязывать людей тестировать новый механизм никто не намерен, для них это добровольная затея.

Помимо ЕСИА, которую авторы называют «одним из центральных звеньев» системы удаленной идентификации, законопроект предусматривает введение еще одного звена — «оператора информационно-технологических элементов». Этот оператор будет определен правительством и будет отвечать за обработку клиентской биометрии и проверку этих данных в процедуре удаленной идентификации. Банки будут платить и государственной ЕСИА, и этому оператору за их услуги, следует из законопроекта; размер платы будет определен федеральными органами власти.