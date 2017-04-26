Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области за последние дни опубликовало сразу несколько сообщений, связанных с нарушением банками закона о рекламе.

Одним из этих банков оказался «Глобэкс». Арбитражный суд Нижегородской области 26 апреля отказал ему в отмене ранее вынесенного областным УФАС решения о том, что реклама банка на сайте www.nn.ru является ненадлежащей и противоречит положению закона «О рекламе», согласно которому реклама банковских услуг не должна умалчивать о каких-либо условиях их оказания, влияющих на сумму доходов или расходов клиента, если упомянуто хотя бы одно из таких условий.

Антимонопольщики рассказали, что в одном из разделов названного сайта размещалось рекламное сообщение «Глобэкса»: «Депозит 10,5% для малого бизнеса. Ваша дополнительная выгода… Глобэкс Банк решений». Через восемь секунд рекламное сообщение изменялось на информацию об условиях депозита «Малый бизнес. Стандартный», включающую сведения о категории клиентов, которые могут воспользоваться услугой, минимальной сумме депозита, сроке размещения и процентной ставке. Региональные антимонопольщики провели опрос на сайте. На вопрос о том, возможно ли ознакомиться со всеми существенными условиями оказания финансовых услуг в рекламе банка «Глобэкс», 44% респондентов дали положительный ответ, а 56% — отрицательный.

Также Нижегородское УФАС сообщило в среду о привлечении днем ранее, 25 апреля, Металлинвестбанка к административной ответственности за нарушение закона о рекламе с наложением административного штрафа в сумме 300 тыс. рублей.

Речь идет также о рекламе на портале www.nn.ru, представляющей собой динамически меняющиеся картинки. С их помощью банк в октябре 2016 года рекламировал акцию по потребительским кредитам под 13,5% годовых. Первый слайд рекламы содержал одно условие — сведения об акции с указанной ставкой. Остальные существенные условия оказания услуги по выдаче кредита (целевая категория клиентов, сумма кредита, срок, иные процентные ставки) фигурировали на втором слайде и появлялись через девять секунд, а затем опять менялись на первоначальный слайд. «Потребителю рекламы невозможно ознакомиться со всеми существенными условиями оказания финансовой услуги, так как время ознакомления — девять секунд, которых недостаточно, поскольку слайд довольно длинный и через короткое время он меняется на предыдущий. При повторном показе слайда потребитель рекламы для продолжения ознакомления за девять секунд вынужден искать то место, на котором он остановился, что создает препятствие для понимания текста существенных условий оказания финансовой услуги», — пришли к выводу антимонопольщики.

Еще одним нарушителем закона о рекламе был признан Райффайзенбанк — его дело комиссия Нижегородского УФАС также рассмотрела 25 апреля. Специалисты ведомства нашли нарушения в замеченном 9 марта 2017 года сообщении на объекте наружной рекламы: «Райффайзенбанк. Малогабаритной должна быть ставка, а не квартира. Ипотека 11,5%». Как поясняется, существенные условия ипотеки были представлены мелким, трудным для восприятия шрифтом. При этом у потребителей фактически отсутствовала возможность подойти к билборду на более близкое расстояние, поскольку объект наружной рекламы расположен вдоль проезжей части.

Указанная реклама Райффайзенбанка была признана ненадлежащей. Материалы дела будут переданы уполномоченному должностному лицу Нижегородского УФАС для возбуждения дела об административном правонарушении.

Ранее в апреле УФАС региона сообщило о привлечении к административной ответственности банка «ФК Открытие». На него пожаловался потребитель рекламы. Предметом рассмотрения являлось сообщение: «В большом банке процент должен быть большим. Вклад до 9,8% годовых в банке «Открытие». Телевизионная реклама такого содержания распространялась на территории Нижегородской области в период с 3 по 6 октября 2016 года. После указанной фразы голос за кадром сообщал: «Без посещения офиса. Получите промокод на сайте или по бесплатному номеру телефона. В жизни всегда есть место открытию». В нижней части экрана во время трансляции ролика мелким шрифтом указывались иные условия оказания этой услуги. Хронометраж ролика составлял 15 секунд. В течение трансляции ролика блок информации, указанной мелким шрифтом, обновлялся три раза. Продолжительность размещения каждого блока — три секунды.

«В рамках рассмотрения дела банк не признал нарушения рекламного законодательства, — рассказали в Нижегородском УФАС. — Ответчик полагает, что законодательство о рекламе не устанавливает продолжительность времени, в течение которого должна транслироваться реклама условий вклада на телевидении, а также какой шрифт должен при этом использоваться».

Однако комиссия УФАС не признала эти доводы состоятельными, постановив, что в рассматриваемом случае потребитель рекламы не имеет возможности ознакомиться со всей существенной информацией о продукте. Банку назначено административное наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Еще одно разбирательство в отношении кредитной организации, о котором сообщается на сайте Нижегородского УФАС, — дело о сговоре. В нем фигурируют банк «Ренессанс Кредит» и страховые компании «Согласие-Вита» и «Ренессанс Жизнь» по признакам нарушения пункта 1 части 4 статьи 11 закона «О защите конкуренции».

По информации ведомства, в период с 2013 по 2016 год туда поступили многочисленные обращения физических лиц о том, что условием одобрения кредита банком «Ренессанс Кредит» являлось подписание заемщиком договора страхования с ООО «СК «Согласие-Вита» и/или ООО «СК «Ренессанс Жизнь». Тем самым гражданам навязывалось приобретение дополнительных услуг, в которых они не заинтересованы.



По последним данным, вынесение решения по делу отложено до 15 мая текущего года.

