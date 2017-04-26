Сбербанк сообщает в среду о размещении второго выпуска биржевых структурных облигаций.

Книга заявок была открыта 24 апреля. Выпуск серии БСО-OGZD_DIGIPRT-24m-001Р-02R со сроком обращения 728 дней гарантирует выплату фиксированного купонного дохода в размере 0,01%, возврат номинала при погашении и при этом дает возможность получения дополнительного дохода в размере до 25,32% в долларах США при благоприятной динамике базового актива, рассказали в кредитной организации. Уточняется, что базовым активом выступают американские депозитарные расписки на акции ПАО «Газпром».

Это второй выпуск продукта: как напомнили в «Сбере», 16 декабря 2016 года банк разместил дебютные биржевые структурные облигации на сумму 456 млн рублей. «Новый выпуск, как и предыдущий, предназначен для широкого круга инвесторов — от физических лиц до институциональных инвесторов различного типа», — отмечается в релизе.

В 2017 году Сбербанк планирует предложить инвесторам продукты с привязкой к широкому ряду рыночных индикаторов (акциям, товарам, процентным ставкам и пр.). Выбор конкретного индикатора будет осуществляться с учетом интересов клиентов и в зависимости от складывающейся рыночной конъюнктуры. «Таким образом, программа БСО позволяет инвесторам реализовать свои ожидания в широчайшем диапазоне рыночных индикаторов», — говорится в сообщении Сбербанка.