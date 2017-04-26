Финансовым директором — руководителем службы казначейства Связь-Банка (группа Внешэкономбанка) назначен Кирилл Звержанский.



Звержанский родился в 1973 году в г. Долгопрудный Московской области, в 1995 году окончил Московский институт управления им. С. Орджоникидзе по специальности «Менеджмент» со специализацией «Инновационный менеджмент», в 1999 году получил степень кандидата экономических наук.

Имеет опыт работы в банковской сфере более 20 лет. Из них более шести лет проработал на различных позициях в Газпромбанке по направлениям кредитования, межбанковского кредитования, казначейства. С 2003 по 2006 год Звержанский занимал посты начальника отдела дилинга управления казначейских операций, затем начальника управления казначейских операций в Национальном Залоговом Банке.

В Связь-Банке Звержанский с 2006 года прошел путь от заместителя начальника управления операций на денежном рынке департамента казначейства до руководителя службы казначейства.

Теперь Звержанский совместит должности финансового директора и руководителя службы казначейства, будет курировать планово-экономическую деятельность банка и казначейские операции.