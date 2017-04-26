Генбанк открыл два новых офиса.
Дополнительный офис «Новая Рига» открылся по адресу: Московская обл., Истринский р-н, с/пос. Павло-Слободское, дер. Новинки, д. 155, стр. 2. Режим работы: понедельник — пятница с 10:00 до 21:00; суббота, воскресенье — с 10:00 до 18:00.
Другой офис заработал в Краснодарском крае. Адрес: г. Сочи, Адлерский р-н, с. Эстосадок, ул. Эстонская, д. 51. Режим работы: понедельник — воскресенье с 00:00 до 23:45.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 32,48 млрд рублей (118-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,87 млрд, кредитный портфель — 12,01 млрд, обязательства перед населением — 17,98 млрд.