На текущий момент основными акционерами банка выступают Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым (25%), Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя (25%), Елена Зверева (9,36%), Алексей Шатов (9,12%), Михаил Майоров (8,63%), Алина Ермоленко (8,42%), Геннадий Костров (7,01%), Евгений Двоскин (7,2%), Юрий Луговой (2,40%), Николай Игнатов (4,14%) и акционеры-миноритарии (0,72%).

Генбанк АО «Генбанк» — средний по размеру активов универсальный банк, ориентированный на привлечение средств граждан во вклады, кредитование частных и юридических лиц, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса. Основными источниками фондирования выступают средства физических лиц и коммерческих предприятий. В числе приоритетных направлений деятельности банка — розничное кредитования, обслуживание и выпуск банковских карт, кредитование малого и среднего бизнеса. Банк активно развивает присутствие на банковском рынке Республики Крым, уступая по объему бизнеса и ключевым показателям деятельности лишь РНКБ.

По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 32,48 млрд рублей (118-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,87 млрд, кредитный портфель — 12,01 млрд, обязательства перед населением — 17,98 млрд.