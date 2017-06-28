Ведущий игрок на рынке бизнес-аналитики — компания SAS и портал Банки.ру запустили совместный опрос о влиянии систем безопасности банков на удобство обслуживания клиентов.



По словам специалистов, в последнее время в России и странах СНГ заметно активизировались мошенники, пытающиеся получить доступ к конфиденциальной информации. Жертвами таких атак могут стать как финансовые организации, так и их клиенты. При этом банки, стараясь минимизировать риски потенциальных потерь от действий злоумышленников, зачастую вынуждены ограничивать доступ клиентов к своим счетам, блокируя карты и системы интернет-банкинга.

Компания SAS и Банки.ру решили посмотреть на данную проблему с точки зрения держателей банковских карт и оценить, насколько подобные действия способны защитить средства вкладчиков российских банков от угроз; не причиняют ли меры безопасности лишних неудобств держателям карт; что нужно сделать банкам, чтобы найти баланс между безопасностью и удобством для клиентов.

Просим вас принять участие в этом исследовании и ответить на несколько вопросов.