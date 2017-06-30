Международный финансовый конгресс (МФК-2017) состоится 12—14 июля 2017 года в Санкт-Петербурге.

Это ежегодный крупнейший в России международный финансовый форум, который традиционно собирает признанных экспертов, представителей российских и зарубежных властных структур, руководителей центральных и коммерческих банков, финансовых организаций и бизнес-сообщества.

В конгрессе участвуют председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, ведущие международные эксперты, такие как председатель JPMorgan Chase International Джейкоб Френкель, профессор мировой экономики Международной школы бизнеса Университета Брандейса Стивен Чеккетти, бывший президент Национального банка Польши Марек Белька, руководители крупнейших банков и финансовых компаний, представители зарубежных центральных банков и международных регуляторов.

Пленарная сессия конгресса «Финансы для развития» будет посвящена вопросам поиска баланса между задачами развития и обеспечения финансовой стабильности, роли центральных банков в обеспечении условий для устойчивого роста.

Программа конгресса охватывает проблематику всех секторов финансового рынка: развитие банковского сектора, рынка пенсионных накоплений, страхования, микрофинансирования, финансовых технологий, финансовой доступности и финансовой грамотности и многих других.

С программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

Регистрация представителей СМИ на Международный финансовый конгресс 2017 года проводится в период с 5 по 30 июня. Правила аккредитации.

Организатор Международного финансового конгресса — Банк России.