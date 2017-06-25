Камский Коммерческий Банк понизил ставки по трем рублевым вкладам на 0,25 процентного пункта.
Так, «Ваш успех» (от 3 тыс. рублей на 1 000 дней) теперь доступен под 7% годовых. Проценты выплачиваются ежеквартально.
«Оптимальный» открывается в сумме от 3 тыс. рублей под 6,75% годовых, от 500 тыс. рублей — под 7%. Срок размещения — 560 дней.
«Долголетие» привлекается на сумму от 1 тыс. рублей под 7% годовых, от 300 тыс. рублей — под 7,25%. Срок размещения — три года.
Проценты по двум вкладам выплачиваются ежемесячно.
Вклад «Ваш успех» не пополняется.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 5,36 млрд рублей (280-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,81 млрд, кредитный портфель — 3,83 млрд, обязательства перед населением — 2,68 млрд.