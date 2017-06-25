В настоящее время основными акционерами банка являются Зуфар Гараев (39,99%), член совета директоров Рустем Миргалимов (31,11%), член совета директоров и член правления Рамиль Курамшин (21,3%), председатель совета директоров Фарит Салимгареев (6,86%). На миноритарных акционеров приходится менее 1% акций. Рамиль Курамшин является также управляющим казанского филиала.

Камский Коммерческий Банк ООО «Камкомбанк» — небольшой по размеру активов региональный банк, располагающий неплохо развитой сетью подразделений в Татарстане. Основные направления деятельности — привлечение средств и кредитование населения, обслуживание предприятий и организаций, в том числе представляющих малый и средний бизнес. Основным источником фондирования выступают вклады физических лиц (50,5%).

По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 5,36 млрд рублей (280-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,81 млрд, кредитный портфель — 3,83 млрд, обязательства перед населением — 2,68 млрд.