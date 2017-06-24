Банк «Ростфинанс» повысил ставки по вкладу «Классика Роста».



Ставки повышены на сроки от 31 до 367 дней и составят 4,5—8,5% годовых (вместо 4,5—8%). На сроки от 368 до 1 095 дней ставки остались без изменений и составляют 6—8,4% годовых.

Минимальная сумма депозита — 10 тыс. рублей.

Дополнительные взносы и расходные операции по вкладу не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.