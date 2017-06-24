Банк «Ростфинанс» повысил ставки по вкладу «Классика Роста».
Ставки повышены на сроки от 31 до 367 дней и составят 4,5—8,5% годовых (вместо 4,5—8%). На сроки от 368 до 1 095 дней ставки остались без изменений и составляют 6—8,4% годовых.
Минимальная сумма депозита — 10 тыс. рублей.
Дополнительные взносы и расходные операции по вкладу не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.
ООО «КБ «РостФинанс» — небольшой по размерам активов ростовский банк, учрежденный в 1990 году. Основные направления деятельности — обслуживание счетов и кредитование юридических лиц, привлечение средств населения во вклады. Банк также активен в проведении конверсионных операций и работе на бирже. Основным источником фондирования выступают средства физических лиц (61%).
Бенефициарами банка являются председатель совета директоров Аркадий Скоров, Екатерина Леонова, Марьям Халипаева (по 19,90% у каждого), Анна Боченкова (16,17%), Евгений Ляльков (11,67%), Андрей Прохватилов (7,46%), Елена Куницкая (5%).
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 4,19 млрд рублей (312-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,53 млрд, кредитный портфель — 2,92 млрд, обязательства перед населением — 3,01 млрд.