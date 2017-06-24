Сургутнефтегазбанк с 23 июня понизил ставки по трем вкладам.

Так, «Удобный» (от 15 тыс. рублей) открывается теперь под 3,1—4,4% годовых (ранее — под 3,1—4,9%), а «Накопительный» (от 1 тыс. рублей) — под 3,8—4,7% годовых (прежде — под 3,8—5,2%). Сроки размещения двух вкладов — от трех месяцев до трех лет.

Депозит «Доходный» (от 1 тыс. рублей на срок от одного месяца до трех лет) доступен под 3,9—5,2% годовых (вместо 4,3—5,7%).

Пополнение счета не предусмотрено по вкладу «Доходный». Проценты по депозитам ежемесячно выплачиваются или капитализируются. Возможно увеличение ставки при открытии вклада через интернет-банк.