Роял Кредит Банк повысил ставки по вкладам в рублях.

Ставка по депозиту «Роял-Люкс» (от 5 тыс. рублей на один год) составила 8,35% (ранее — 8%) годовых, по «Роял-Сезонному» (от 10 тыс. рублей на три месяца) — 8% (вместо 7,75%) годовых, по «Роял-Эксклюзив» (от 100 тыс. рублей на 1 100 дней) — 7,75% (прежде — 7,5%) годовых, а по «Роял-Бизнес» (от 50 тыс. рублей на два года) — 6,75% (вместо 6,5%) годовых.

Проценты по указанным вкладам выплачиваются ежемесячно.

«Роял-Пенсионный» с ежеквартальной выплатой процентов открывается на сумму от 1 тыс. рублей на 550 дней под 7,75% (ранее — под 7,5%) годовых.

«Роял-Старт» (от 5 тыс. рублей на два года) привлекается под 6,25% (вместо 6%) годовых с ежемесячной выплатой процентов и под 6,75% (прежде — под 6,5%) годовых при ежеквартальной выплате.

Все депозиты можно пополнять.

Роял Кредит Банк АО «Роял Кредит Банк» — небольшой по размеру активов региональный банк (Владивосток). Кредитная организация ориентирована на розничное кредитование, в том числе ипотечное, а также корпоративное кредитование и привлечение средств граждан во вклады. Основной источник фондирования — средства физических лиц.
На сегодняшний день основными бенефициарами банка являются член совета директоров Александр Мечетин (80,74%), Александр Кантимиров (10,59%, через ЗАО «Казна Инвест»), председатель совета директоров Николай Белокопытов (5%), Сергей Молчанов (3,08%). Оставшаяся часть акций (0,59%) приходится на акционеров-миноритариев.


По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 4,33 млрд рублей (306-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,64 млрд, кредитный портфель — 1,10 млрд, обязательства перед населением — 2,70 млрд.