Роял Кредит Банк повысил ставки по вкладам в рублях.

Ставка по депозиту «Роял-Люкс» (от 5 тыс. рублей на один год) составила 8,35% (ранее — 8%) годовых, по «Роял-Сезонному» (от 10 тыс. рублей на три месяца) — 8% (вместо 7,75%) годовых, по «Роял-Эксклюзив» (от 100 тыс. рублей на 1 100 дней) — 7,75% (прежде — 7,5%) годовых, а по «Роял-Бизнес» (от 50 тыс. рублей на два года) — 6,75% (вместо 6,5%) годовых.

Проценты по указанным вкладам выплачиваются ежемесячно.

«Роял-Пенсионный» с ежеквартальной выплатой процентов открывается на сумму от 1 тыс. рублей на 550 дней под 7,75% (ранее — под 7,5%) годовых.

«Роял-Старт» (от 5 тыс. рублей на два года) привлекается под 6,25% (вместо 6%) годовых с ежемесячной выплатой процентов и под 6,75% (прежде — под 6,5%) годовых при ежеквартальной выплате.

Все депозиты можно пополнять.