Углеметбанк понизил ставки по вкладам на 0,3 процентного пункта.

Так, «Стабильный» (от 3 тыс. рублей на 181, 367 дней) с ежемесячной выплатой процентов привлекается под 6,6—6,75% годовых.



«Пенсионный» (от 3 тыс. рублей на 181, 367 дней) открывается под 7,4—7,45% годовых, детский «Вклад в будущее» (от 1 тыс. рублей на 369 дней) — под 7,45% годовых. Проценты выплачиваются ежеквартально.

«Доходный» с выплатой процентов в конце срока договора на сумму от 1 тыс. рублей привлекается на 181, 367 дней под 7,3—7,55% годовых.

«Быстрый доход» (от 1 тыс. рублей) с выплатой процентов в конце срока открывается на 91, 181 день под 7,15—7,7% (вместо 7,55—8,1%) годовых, а при ежеквартальной выплате процентов — на 367 дней под 7,2% годовых.

Все депозиты можно пополнять, кроме «Доходного».