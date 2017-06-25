Углеметбанк понизил ставки по вкладам на 0,3 процентного пункта.
Так, «Стабильный» (от 3 тыс. рублей на 181, 367 дней) с ежемесячной выплатой процентов привлекается под 6,6—6,75% годовых.
«Пенсионный» (от 3 тыс. рублей на 181, 367 дней) открывается под 7,4—7,45% годовых, детский «Вклад в будущее» (от 1 тыс. рублей на 369 дней) — под 7,45% годовых. Проценты выплачиваются ежеквартально.
«Доходный» с выплатой процентов в конце срока договора на сумму от 1 тыс. рублей привлекается на 181, 367 дней под 7,3—7,55% годовых.
«Быстрый доход» (от 1 тыс. рублей) с выплатой процентов в конце срока открывается на 91, 181 день под 7,15—7,7% (вместо 7,55—8,1%) годовых, а при ежеквартальной выплате процентов — на 367 дней под 7,2% годовых.
Все депозиты можно пополнять, кроме «Доходного».
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 8,57 млрд рублей (222-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,15 млрд, кредитный портфель — 1,75 млрд, обязательства перед населением — 4,53 млрд.