Полномочия главы Банка России Эльвиры Набиуллиной с 24 июня продлены на пять лет.

В марте президент России Владимир Путин представил кандидатуру Набиуллиной в Госдуму для продления полномочий на посту главы ЦБ на новый срок. Путин рассчитывает, что Центробанк под руководством Набиуллиной «будет действовать также независимо и уверенно».

Глава государства отмечал, что Набиуллина возглавила Банк России в сложное и для мировой, и для российской экономики время. «За это время (Центральный) банк стал еще более важным регулятором», — указал президент, подчеркнув, что от деятельности ЦБ в значительной степени зависит здоровье российской экономики в целом.

Ранее, 5 июня, комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента переназначить Набиуллину главой ЦБ на новый срок. И 9 июня Госдума продлила ее полномочия на пять лет. За назначение проголосовали 360 человек, против — пятеро, воздержался — один.

Напомним, Эльвира Набиуллина возглавляет Банк России с 24 июня 2013 года.