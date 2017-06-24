Розничные брокеры, входящие в топ-5 рейтинга Московской биржи по объему клиентских операций, зафиксировали рост интереса к торговле криптовалютой со стороны клиентов. Об этом RNS рассказали представители «Открытие Брокера», БКС и инвестиционного холдинга «Финам».

«Мы зафиксировали резкий рост обращений клиентов за консультацией о возможности торговли криптовалютой. Можно сказать, что ранее было несколько запросов в неделю, сейчас — десятки», — говорит руководитель управления по работе с клиентами инвестиционного холдинга «Финам» Дмитрий Леснов, уточняя, что компания не ведет детальной статистики о количестве подобных запросов.

Леснов подчеркивает, что в России правовой статус криптовалют пока не определен: «Соответственно, россиянин, инвестирующий в биткоин, не то чтобы нарушает закон, но действует на свой страх и риск и не защищен никакими правовыми нормами». По его словам, клиентов «Финама» интересует законность, надежность и прозрачность сделок с криптовалютами.

«В последнее время клиенты стали чаще обращаться с вопросами, касающимися торговли криптовалютой. Полагаю, что это в значительной степени связано с ажиотажем, возникшим вокруг данной темы в СМИ в последние месяцы», — отмечает начальник управления интернет-трейдинга «Открытие Брокера» Александр Дубров. По его словам, спрос наблюдается со стороны инвесторов с крайне высоким аппетитом к риску.

«Вместе с резким ростом курса криптовалют в мае вырос и интерес со стороны клиентов, сейчас ежедневно мы получаем десятки запросов на инвестиции в криптовалюты от клиентов», — сообщил управляющий директор «БКС Брокера» Руслан Смирнов.

Сооснователь блокчейн-платформы по управлению личными финансами Wirex Павел Матвеев отмечает, что в последнее время «объем трансакций увеличился более чем в два раза, так же как и запросы на выпуск бивалютных биткоин-карт».

В настоящий момент российские брокеры не предоставляют услуги по торговле криптовалютами. БКС добавил их котировки в ежедневные публикации о рынке криптовалют, в «Отрытие Брокере» ограничиваются консультированием клиентов о правовых основах и потенциальных рисках, «Финам» нашел легальное решение для желающих выйти на этот рынок путем инвестиций в фонд, который вкладывает исключительно в биткоин.