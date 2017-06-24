ВЭБ объявил тендер на оказание юридических услуг по вопросам иностранного права в странах Ближнего и Среднего Востока, сообщается на портале госзакупок.

В конкурсной документации говорится: «...обязательство оказать юридические услуги… по праву Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Ирана и других стран Ближнего (Среднего) Востока».

Консультанты должны будут оказывать «юридические услуги по структурированию сделок в соответствии со стандартами шариата», в том числе применительно к российскому праву, оказывать юридическое сопровождение сделок и представлять интересы ВЭБа в иностранных органах власти.

Максимальная цена контракта составит 21 млн рублей. Согласно договору, почасовая ставка для юридического партнера составит 50,5 тыс. рублей, для советника/консультанта — 35 тыс., для юристов — 24 тыс. рублей.

ВЭБ планирует открыть представительства в Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне и ряде других ближневосточных стран.

Ранее глава госкорпорации Сергей Горьков оценил объем экспорта российских товаров на Ближний Восток в 3 млрд долларов. «В ближайшее время мы сможем объявить о сделке, основанной именно на исламских финансах, по поддержке экспорта российских товаров в страны Ближнего Востока», — говорил Горьков в ходе Международного форума «Россия — Исламский мир» в Казани. Об условиях сделки планировалось объявить до конца мая.