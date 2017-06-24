Группа ВТБ, второй по величине банк в России, планирует привлечь состоятельных клиентов из-за границы и составить конкуренцию зарубежным управляющим частными капиталами, которым мешают все более сложные правила борьбы с «отмыванием» денег. Об этом директор департамента по работе с VIP-клиентами ВТБ 24 Павел Кудрявцев заявил в интервью агентству Bloomberg.

«Наша цель — привлечь клиентов, которые в настоящее время обслуживаются иностранными банками. Российскому гражданину может потребоваться до шести месяцев, чтобы открыть счет в европейском банке. В ВТБ это занимает всего два дня», — рассказал Кудрявцев.

По оценкам ВТБ, только 25% богатства состоятельных россиян хранится в пределах России. ВТБ в настоящее время контролирует капиталы состоятельных клиентов на сумму свыше 1 трлн рублей.

«В периоды волатильности рынка расхождение в богатстве увеличивается, а клиенты переходят на более качественные услуги», — полагает Кудрявцев. В 2016 году сумма денег на частных банковских счетах в России (то есть средства, переданные под управление банкам) выросла на 15% — до 6,25 трлн рублей, свидетельствуют данные московской исследовательской группы Frank. «Наиболее заметной тенденцией является концентрация средств клиентов у крупных игроков банковского рынка и, в частности, у банков, имеющих государственную собственность или иностранный капитал», — рассуждает аналитик Frank Research Group Любовь Прокопова.

По словам Кудрявцева, ВТБ 24 стремится увеличить число клиентов со значительным состоянием до 18 тыс. к концу 2018 года с 11 тыс. в настоящее время. Он полагает, что новые правила, начинающие действовать за рубежом, повышают привлекательность российских управляющих частными капиталами. «Некоторые европейские банки просят своих клиентов предоставить документацию по сделкам, которые они проводили десять лет назад», — указывает директор департамента по работе с VIP-клиентами ВТБ 24.