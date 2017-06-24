Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров направил обращение в адрес Центробанка и инновационного комплекса «Сколково» с предложением создать отечественный аналог виртуальной валюты, сообщает его пресс-служба.

«За последние два года в мировой экономике произошли серьезные изменения. Криптовалюты, которые изначально выглядели как диковинка, заняли свое место в финансовой системе. Они стали настолько популярны, что даже обыкновенные люди, далекие от финансовых рынков и биржевых торгов, стали использовать криптовалюту в повседневном обиходе», — говорится в обращении, которое цитирует пресс-служба парламентария.

Петров обращает внимание на то, что в российском законодательстве не установлен четкий статус криптовалюты. «В России действует запрет на выпуск денежных суррогатов, но ответственность за подобные действия не установлена. Такое положение вызывает двойственность восприятия: с одной стороны — заинтересованная позиция отечественного финансового регулятора, а с другой стороны — правовая неопределенность предмета», — отмечает он.

По мнению депутата, ЦБ мог бы стать разработчиком правового статуса российской криптовалюты, а центр «Сколково» в состоянии обеспечить данную валюту вычислительными и алгоритмическими мощностями.

«Необходимо, чтобы наша страна не отставала от финансового прогресса и сумела создать достойную инфраструктуру для появления российского биткоина», — отмечается в документе.