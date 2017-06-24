Курс доллара на уровне 60—65 рублей благоприятен для уверенного роста российского экспорта. Такое мнение в интервью программе «Поздняков», которая выйдет на телеканале НТВ во вторник, высказал генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков.

«По некоторым оценкам, 60—65 рублей (за доллар. — Прим. ред.) — это достаточно комфортный показатель для уверенного роста экспорта по многим позициям», — пояснил он.

Фрадков также отметил, что за четыре месяца 2017 года рост несырьевого экспорта составил около 14%. «Это очень предварительный показатель. Дождемся конца года, может быть, цифры скорректируются, может быть, даже с точки зрения снижения», — отметил глава РЭЦ.

По словам Фрадкова, на конец 2016 года доля несырьевых товаров в структуре экспорта из России составляла 56—57%. «То есть мы давно перевалили половину, это очень важно понимать. Может быть, сейчас мы показываем 52—53%», — сказал он.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, промышленным предприятиям России в перспективе ближайших месяцев выгоден курс на уровне 58—62 рублей за доллар: это наиболее комфортный уровень для реализации проектов импортозамещения и экспортных сделок.