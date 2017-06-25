Возможное снижение цен на нефть до 30 долларов в ближайшие два года предрекает портфельный менеджер в Washington Crossing Advisors Чад Морганландер. Довольно скромный рост цен на «черное золото» практически не повлиял на его мнение. Морганландер призывает инвесторов избегать нефти и энергетического сектора.

«Мы рассчитываем на снижение цен на нефть в течение следующих 18—24 месяцев», — сказал Морганландер, добавив, что фундаментальные факторы с годами стали слабее в отношении сырьевого товара. Это обусловлено, пояснил он, технологическими изменениями в отрасли сланцевой нефтедобычи и ростом солнечной энергии как источника беспокойства по поводу будущего сырой нефти.

Учитывая, что он предвидит ускорение изменений в этой отрасли, Морганландер говорит, что нефть может упасть до минимумов, которые не были отмечены с 2016 года. «Я бы не удивился, увидев, что цены на нефть упадут примерно до 30 долларов в течение следующих 12 месяцев, поэтому я бы вообще избегал этого сектора», — подчеркнул он.

Главный стратег IITrader Билл Барух отметил, что в последнее время наблюдается рост чистых коротких позиций по фьючерсам на нефть. Для тех, кто ориентируется на короткие позиции по нефти, Барух предлагает: «Подождите, пока цены поднимутся до уровня 44—45 долларов, и попытайтесь продать в этот момент».

Нефть выросла примерно на 20% за год на сегодняшний день и находится на пути к самой худшей неделе 2017 года.