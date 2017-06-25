Правительство Мозамбика не смогло ясно объяснить, на какие цели были израсходованы не менее 500 млн долларов из полученных этой страной кредитов на общую сумму 2 млрд долларов. Об этом говорится в заключении консалтинговой и расследовательской компании Kroll, передает Reuters.

«Пока не будут устранены несоответствия и предоставлена удовлетворительная документация, по меньшей мере расходы на 500 миллионов, потенциально имеющие чувствительный характер, остаются неаудированными и необъяснимыми», — приводит агентство отрывок из документа Kroll.

Аудиторы Kroll выяснили, что швейцарский банк Credit Suisse и российский инвестиционный банк «ВТБ Капитал» получили от Мозамбика, одной из беднейших стран мира, в совокупности 199,7 млн долларов для организации кредитного финансирования.

Открытие несанкционированных кредитов в прошлом году побудило Международный валютный фонд и западных доноров прекратить бюджетную поддержку Мозамбика, что привело к краху валюты южноафриканской страны и невыполнению обязательств по обслуживанию ее долга.

«Тунцовые» бонды Мозамбика были выпущены в 2013 году компанией Ematum, заем выдали Credit Suisse и «ВТБ Капитал». Впоследствии «тунцовые» бонды были проданы другим инвесторам (в том числе Aberdeen Asset Management, Allianz Global Investors и AllianceBernstein). Позже Мозамбик предложил реструктуризацию с заменой структуры долга. Согласившиеся на реструктуризацию инвесторы, по данным Reuters, впоследствии оказались недовольны тем, что, как они утверждают, им не сообщили полную информацию о суверенных займах Мозамбика. Общая сумма кредитов, полученных Мозамбиком, превысила 2 млрд долларов.

Швейцария в июне 2016 года инициировала проверку сделок Credit Suisse с бондами Мозамбика. Регулятор Finma заинтересовался в том числе сделками швейцарского банка с так называемыми «тунцовыми» бондами.