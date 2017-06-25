В Германии напечатана партия купюр номиналом в ноль евро, сообщает Neue Osnabrücker Zeitung.

Купюра, разрешение на выпуск которой дал Европейский центральный банк, является сувенирной продукцией, так как на нее нельзя ничего приобрести, отмечает издание. Однако купюра напечатана на той же бумаге, что и обычные евро, и обладает всеми степенями защиты, включая голограммы и водяные знаки.

Всего выпущено 5 тыс. экземпляров. Купить одну такую купюру, на которой изображен парусник ВМФ Германии «Горх Фок II» 1958 года выпуска, можно за 2,5 евро.

Власти ожидают, что купюра станет популярной среди коллекционеров и туристов.