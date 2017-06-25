Столичные полицейские задержали 35-летнего жителя столицы по подозрению в мошенничестве при получении страховой выплаты, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Сотрудник одной из страховых компаний сообщил об инциденте в ОМВД России по Даниловскому району. По словам заявителя, в организацию обратились трое мужчин с целью получения выплаты в размере свыше 550 тыс. рублей вследствие наступления страхового случая после дорожно-транспортного происшествия.

Во время проверки представленных сведений в страховой компании появились сомнения в их достоверности, и ее сотрудники обратились в полицию. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий один из подозреваемых был задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются установить и задержать соучастников подозреваемого.