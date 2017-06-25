России незачем отвечать на новые санкции западных стран, достаточно имеющихся ограничений в области сельхозпродукции, считает вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«Нам-то зачем повторять зеркально то, что делают они? Мы же не хотим тоже о себе думать плохо», — сказал он в интервью РИА Новости.

Рогозин напомнил, что российская сторона ввела ответные санкции лишь в отношении сельхозпродукции и пока считает это достаточным.

Лидеры стран — членов Евросоюза на саммите в четверг решили продлить экономические санкции против России. Однако окончательное решение, закрепляющее то, что приняли главы государств, должно быть принято чуть позже.