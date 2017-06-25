Британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис оптимистично смотрит на предстоящие переговоры по выходу Великобритании из ЕС. По словам Дэвиса, он «вполне уверен», что сможет добиться для Великобритании хороших условий по выходу из союза при условии наличия переходного периода после окончания переговоров примерно в два года.

«Я почти уверен, я не уверен на 100%, потому что это переговоры… вы можете быть уверены, что будет сделка, но сделка, которую я хочу заключить, — это свободное торговое соглашение, таможенное соглашение и так далее», — сказал Дэвис в эфире телеканала BBC.

По его словам, в «хорошей сделке» заинтересована не только Великобритания, но и Евросоюз.