Доходы россиян в реальном выражении в мае выросли на 3%, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» глава Минфина Антон Силуанов.

«В период с начала года доходы наших граждан стали расти», — сказал он. «Статистика говорит о том, что реальные доходы, особенно в мае, выросли темпами около 3%. Это неплохо», — отметил он.

По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированных на инфляцию) россиян в мае сократились в годовом выражении на 0,4%.

Денежные доходы в среднем на душу населения в мае, по оценке Росстата, выросли на 3,9% к аналогичному периоду прошлого года, составив 29 136 рублей.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций равнялась 40 640 рублей (рост на 7,9%), при этом реальная зарплата увеличилась на 3,7%.