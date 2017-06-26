Число людей, живущих за чертой бедности в России, в I квартале этого года составило 22 млн — на 1,4 млн меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в воскресенье в эфире телеканала «Россия 1» сообщила глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

«Самый чувствительный показатель, по которому пока нет позитивных изменений, которые бы нам хотелось видеть, — это уровень жизни населения. К сожалению, количество граждан, которые находятся за чертой бедности, у нас пока высокое. Первый квартал — это 22 миллиона человек», — сказала она.

Голикова отметила, что в 2017 году этот показатель снизился по сравнению с I кварталом 2016-го. «Это меньше, чем в первом квартале прошлого года, на 1,4 миллиона. Но это очень высокая цифра», — заключила она.