Группа греческих хакеров Anonymous Greece заявила, что взломала сайт одного из крупнейших турецких банков TSKB.

В воскресенье утром Anonymous Greece на своей странице в Facebook сообщили, что в пять вечера начинают атаку на банки и биржи Турции.

«Турецкая банковская система TSKB упала. Турки, запомните, что лучшая защита — это нападение», — заявили хакеры вечером. На сайте опубликован скриншот страницы банка, на которой говорится, что она недоступна.

По заявлению греческих хакеров, до этого они взломали более 300 турецких сайтов в ответ на кибератаку на официальную интернет-страницу премьер-министра Греции Алексиса Ципраса.

Поводом для кибервойны стали протесты Греции против чтения Корана в соборе Святой Софии в Стамбуле. Турецкие хакеры взломали сайт греческого премьера, а ответ греки пообещали обрушить сотню турецких сайтов.

Хакеры пошутили и по поводу обморока турецкого президента Тайипа Эрдогана во время утренней молитвы. «Такой шок от нашего удара?» — прокомментировали они сообщение о недомогании президента.



