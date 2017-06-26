В Томской области сотрудники полиции задержали организаторов преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Подозреваемые смогли «заработать» более 30 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и УФСБ России по Томской области задержаны лидеры организованной группы, занимающейся незаконной банковской деятельностью», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, местные жители 1977 и 1978 годов рождения проводили незаконные финансовые операции, используя ряд подконтрольных юридических лиц.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ «Незаконная банковская деятельность». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Сотрудники полиции провели 19 обысков на территории Краснодарского края, Томской области и Санкт-Петербурга. В ходе мероприятий изъяты компьютерная техника, телефоны, банковские карты, бухгалтерская документация, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования дела.

В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следствие по уголовному делу продолжается.