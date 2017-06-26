Фондовые торги в РФ стартовали ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск индекс ММВБ прибавил 0,48%, индекс РТС — 1,12% к уровню пятничного закрытия. На 10:09 индекс ММВБ находился на отметке 1 877,81 пункта — на 0,55% выше уровня закрытия. Индекс РТС на указанный момент времени достигал 1 000,17 пункта (плюс 1,14%), в последующие минуты то опускается ниже психологически значимой отметки в 1 тыс. пунктов, то вновь ее преодолевает.

«В понедельник, 26 июня, утром на мировых площадках складывается умеренно положительный фон. Азиатские индикаторы рынка акций торгуются в плюсе. Коммодитиз демонстрируют движение в повышательном тренде. Нефть Brent, отскочив, достигла отметки 46 долларов за баррель. Мы предполагаем, что локальный отскок нефтяных котировок еще имеет шансы на продолжение. В совокупности сложившиеся условия создают предпосылки для укрепления рубля и роста отечественных фондовых индексов ММВБ и РТС», — комментирует ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.

«Мы не исключаем, что индекс ММВБ в ближайшие дни может протестировать снизу 1 900 пунктов. Индекс РТС в понедельник, 26 июня, консолидируется около 1 000 пунктов», — прогнозирует она.

