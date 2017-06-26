Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник потерял 25 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 59,14 рубля, курс евро уменьшился на 29 копеек, до 66,19 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Российская валюта укрепляется на фоне роста нефтяных котировок, констатируют эксперты. По данным на утро понедельника стоимость барреля Brent повысилась до 46,08 доллара.

Впрочем, на данный момент подорожание нефти — это классическая коррекция после обвала цен на прошлой неделе, отмечает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. По его словам, говорить о смене тренда можно будет при закрытии торгов выше 46,6 доллара за баррель.

«При дальнейшем повышении нефтяных котировок курс доллара снизится до 58,82 рубля. Закрытие дня ниже 58,82 рубля поставит крест на дальнейшем ослаблении рубля. На понедельник в качестве поддержки по доллару рассмотрю уровень 59 рублей, по евро — 66,14 рубля», — комментирует эксперт.

Он напоминает, что участники рынка продавали российскую валюту на ожиданиях, что США запретит инвесторам покупать ОФЗ. «Санкции против России расширили, про облигации ни слова. Инвесторы опять стали покупать российские облигации», — замечает аналитик.

Коррекция по курсу рубля может затянуться, допускает он.