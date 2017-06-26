АО «АКБ «Крыловский» — небольшой региональный фининститут. Головной и несколько дополнительных офисов банка расположены в Краснодарском крае, однако основная часть как сети продаж, так и кредитного портфеля приходится на Московский регион. Ключевым направлением деятельности банка является кредитование корпоративных клиентов из сегмента операций с недвижимым имуществом, а также обслуживание предприятий и организаций, занимающихся, среди прочего, государственной и общественной деятельностью. Осуществляет вложения в «голубые фишки» на российском рынке акций. Основу фондирования кредитной организации формируют средства населения, при этом банк оказывает услуги позачислению и доставке физлицам пенсий, пособий и других соцвыплат в Московской области.

Согласно раскрываемой информации, на текущий момент банк находится под контролем Михаила Рузина, которому принадлежит 72,73% акций. В числе других акционеров кредитной организации значатся Леонид Мостовой (8,28%), Александр Вакка (6,58%), Лариса Федянина (4,87%), Татьяна Петер (3,13%), Георгий Курин (3,06%) и миноритарии (1,37%).