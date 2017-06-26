Банк «Крыловский» — Московский филиал снизил ставку по вкладу «Надежный» в рублях на 0,5 процентного пункта.
Доходность депозита составит 7% годовых. Минимальная сумма вклада — 100 тыс. рублей. Срок — 545 дней.
Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.
Проценты выплачиваются ежеквартально и могут капитализироваться.
АО «АКБ «Крыловский» — небольшой региональный фининститут. Головной и несколько дополнительных офисов банка расположены в Краснодарском крае, однако основная часть как сети продаж, так и кредитного портфеля приходится на Московский регион. Ключевым направлением деятельности банка является кредитование корпоративных клиентов из сегмента операций с недвижимым имуществом, а также обслуживание предприятий и организаций, занимающихся, среди прочего, государственной и общественной деятельностью. Осуществляет вложения в «голубые фишки» на российском рынке акций. Основу фондирования кредитной организации формируют средства населения, при этом банк оказывает услуги позачислению и доставке физлицам пенсий, пособий и других соцвыплат в Московской области.