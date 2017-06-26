Банк «Новое Время» понизил ставки по вкладам в рублях и евро.

ООО «КБ «Новое Время» — небольшой по размеру активов моноофисный московский банк. Финансовая организация является расчетным центром как для ряда предприятий, подконтрольных акционерам (в том числе в страховании, девелопменте, инвестиционном и нефтегазовом бизнесе), так и для вновь привлекаемых с рынка клиентов. Важнейшим источником фондирования выступают собственные средства, а также остатки на счетах и депозиты корпоративных клиентов. В июне 2013 года банк вошел в систему страхования вкладов, что дало возможность нарастить объемы депозитов физлиц.

На текущий момент основным владельцем кредитной организации является Валентина Станкевич, владеющая долей в 41,17% в уставном капитале банка. Остальные доли владения распределились следующим образом: член совета директоров Николай Протопопов контролирует 18,82%, член совета директоров Алексей Глущенко — 13,59% через АО «Бизнес-центр «Агромашимпорт», Ольга Нестерова — 10,70%, Малик Муратов — 7,86%, член совета директоров Оксана Бодрова владеет долей в 5,24%, председатель совета директоров Евгений Малик — 2,62%. Стоит отметить, что Оксана Бодрова ранее входила в состав совета директоров ПАО «АКБ «Балтика», лицензия у которого была отозвана в ноябре 2015 года.

По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 1,89 млрд рублей (420-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,24 млрд, кредитный портфель — 0,83 млрд, обязательства перед населением — 0,07 млрд.