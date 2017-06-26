RAEX («Эксперт РА») пересмотрело рейтинг кредитоспособности Акинбанка в связи с изменением методологии и присвоило «ruBB+» (соответствует рейтингу «А(III)» по ранее применявшейся шкале). По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, говорится в сообщении агентства. Ранее у банка действовал рейтинг «A(III)» со «стабильным» прогнозом.
Ключевыми факторами, положительно влияющими на рейтинг кредитоспособности, выступили высокие нормативы достаточности капитала и приемлемый запас прочности собственных средств к рискам обесценения ссудной задолженности, а также хорошие значения нормативов мгновенной и краткосрочной ликвидности.
Поддержку рейтингу также оказали приемлемое покрытие расходов на обеспечение деятельности чистыми процентными и комиссионными доходами, сбалансированность активов и пассивов по срокам на долгосрочном временном горизонте и низкий уровень принимаемых валютных рисков.
Негативное влияние на рейтинговую оценку оказали низкая диверсификация ресурсной базы по кредиторам и источникам.
Кроме того, аналитики агентства отмечают повышенное кредитование заемщиков, имеющих отдельные признаки аффилированности с банком, и концентрацию на объектах крупного кредитного риска. Давление на рейтинговую оценку также оказали невысокие показатели рентабельности бизнеса и умеренно низкая имущественная обеспеченность кредитного портфеля.
ПАО «Акибанк» — средний по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в Набережных Челнах. Ориентирован на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса, операции на фондовых биржах, валютном и межбанковском рынках, привлечение средств граждан во вклады. Основным источником фондирования кредитной организации являются средства физических и юридических лиц.
На сегодняшний день финучреждение имеет достаточно сложную схему владения. Председателю правления, члену наблюдательного совета Ильдару Галяутдинову принадлежит 23,08% акций общества, Сергей Федотов владеет 20% акций, Линар Нугманов — 9,37%, Ленар Мингалимов — 7,76%, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан — 7,59%, Адель Зарипов — 5,35%, Александр Клевцов — 4,44%, председатель наблюдательного совета Ильшат Фардиев — 2,89%, Ян Гингольд — 2,49%, ООО «Аки-лизинг» — 1,42%, «Греттон Менеджмент ЛТД» и «Иристо Трейдинг ЛТД» — по 1,24%, правительство Республики Татарстан − 1,01%, акционеры-миноритарии — 4,34%. На физических и юридических лиц, владеющих долями менее 1% акций общества, в совокупности приходится 7,78%.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 25,22 млрд рублей (137-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4,70 млрд, кредитный портфель — 14,85 млрд, обязательства перед населением — 12,19 млрд.