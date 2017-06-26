RAEX («Эксперт РА») пересмотрело рейтинг кредитоспособности Акинбанка в связи с изменением методологии и присвоило «ruBB+» (соответствует рейтингу «А(III)» по ранее применявшейся шкале). По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, говорится в сообщении агентства. Ранее у банка действовал рейтинг «A(III)» со «стабильным» прогнозом.

Ключевыми факторами, положительно влияющими на рейтинг кредитоспособности, выступили высокие нормативы достаточности капитала и приемлемый запас прочности собственных средств к рискам обесценения ссудной задолженности, а также хорошие значения нормативов мгновенной и краткосрочной ликвидности.

Поддержку рейтингу также оказали приемлемое покрытие расходов на обеспечение деятельности чистыми процентными и комиссионными доходами, сбалансированность активов и пассивов по срокам на долгосрочном временном горизонте и низкий уровень принимаемых валютных рисков.

Негативное влияние на рейтинговую оценку оказали низкая диверсификация ресурсной базы по кредиторам и источникам.

Кроме того, аналитики агентства отмечают повышенное кредитование заемщиков, имеющих отдельные признаки аффилированности с банком, и концентрацию на объектах крупного кредитного риска. Давление на рейтинговую оценку также оказали невысокие показатели рентабельности бизнеса и умеренно низкая имущественная обеспеченность кредитного портфеля.