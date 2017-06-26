Дойче Банк объявляет о назначении Борислава Иванова главным исполнительным директором группы Deutsche Bank в России. Иванов также станет председателем правления ООО «Дойче Банк» после получения соответствующего согласования с Банком России, говорится в релизе Deutsche Bank AG.

Как уточняется, руководителями Иванова будут Петер Тилс, главный исполнительный директор по Центральной и Восточной Европе Deutsche Bank AG, и Сатвиндер Сингх, руководитель департамента коммерческих банковских услуг по региону EMEA (кроме Германии) Deutsche Bank AG.

«Борислав Иванов сменит на этом посту Аннетт Фивег, которая успешно руководила процессом реструктуризации Дойче Банка в России в соответствии с международной стратегией банка, а также способствовала дальнейшему развитию и укреплению платформы коммерческого банка в России», — говорится в официальном релизе.

Борислав Иванов более 17 лет работает в Deutsche Bank в регионе Центральной и Восточной Европы. С 2014 года и до последнего времени он занимал должность главного исполнительного директора и председателя правления Дойче Банка на Украине. «В этот период банк существенно улучшил свою рентабельность и эффективность деятельности в регионе», — отмечают в группе. До этого Борислав Иванов был главой представительства Deutsche Bank в Софии (Болгария) и отвечал за разработку и реализацию стратегии выхода на рынок и инициирование крупных корпоративных сделок. «Под его руководством Дойче Банк стал главным партнером местных банков в области предоставления коммерческих банковских услуг», — указано в сообщении.

Иванов окончил факультет экономики Свободного университета Берлина (Германия) и имеет диплом по бизнес-администрированию. Он свободно владеет русским, английским, немецким и болгарским языками.

Комментируя кадровые изменения, Петер Тилс поблагодарил Аннетт Фивег «за ее большой вклад в развитие Дойче Банка в России». «А также мы приветствуем Борислава Иванова, обладающего значительным опытом работы в Дойче Банке в регионе. Его глубокое профессиональное знание региона в сочетании с обширным опытом работы в направлении коммерческих банковских услуг будут способствовать переходу на новый уровень развития бизнеса Дойче Банка в России», — добавил Тилс.

Ранее СМИ, анонсируя смену главы российского Дойче Банка, сообщали, что Фивег планирует продолжить работу в швейцарском подразделении Сбербанка, возглавив его.



В Deutsche Bank подчеркивают, что Россия остается для группы «одним из самых перспективных и значимых рынков в Европе». «Банк подтверждает свою заинтересованность продолжить развитие своего присутствия на российском рынке. В подразделениях группы Deutsche Bank в России работают более 1,2 тыс. сотрудников. Банк сосредоточивает усилия в регионе на использовании возможностей роста для направления бизнеса коммерческих банковских услуг, оказываемых российским и международным клиентам, при этом предоставление инвестиционно-банковских услуг российским клиентам по-прежнему будет осуществляться международными офисами группы Deutsche Bank», — говорится в релизе.