Советник президента России по Интернету Герман Клименко прокомментировал RT сообщение ФСБ о том, что смертник, его пособники и зарубежный куратор использовали мессенджер Telegram на всех стадиях подготовки теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля.

«Террористы могут пользоваться чем угодно — и WhatsApp, и Viber. Но проблема в том, что с WhatsApp мы хотя бы ведем диалог. С Google мы разговариваем — они начали платить НДС. YouTube блокирует (по согласованию с российскими госорганами. — Прим. RT) видео. Есть определенная борьба, но мы находимся в диалоге. А позиция Дурова совершенно анархичная: «Я не буду!» — и всё. Мне бы хотелось самому остаться пользователем Telegram, но… будет запрещено — значит, будет запрещено», — сказал Клименко.

Ранее сообщалось, что преступники использовали мессенджер Telegram при подготовке теракта в Петербурге.



В воскресенье, 25 июня, глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что сроки возможной блокировки мессенджера исчисляются днями.