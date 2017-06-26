В ходе контрольно-надзорных мероприятий, проведенных Рострудом и его территориальными органами в январе — мае 2017 года, выявлено 180 тыс. нарушений трудового законодательства, из которых порядка 43 тыс. касались вопросов оплаты труда. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в понедельник.

В результате принятых Рострудом мер за пять месяцев 2017 года удалось добиться погашения задолженности по заработной плате на сумму более 7,5 млрд рублей перед 498 тыс. работников.



«Роструд продолжает системную работу по надзору за своевременной выплатой заработной платы работникам, принимаются все меры инспекторского реагирования по ее погашению и привлечению виновных в нарушении прав работников к ответственности», — подчеркивается в релизе.